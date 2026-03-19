Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.03.2026 23:55:00
This is Jeff Bezos’s plan to rival Elon Musk in the race for space-based data centers
Blue Origin plans to launch an up-to-51,600-satellite constellation called ‘Project Sunrise’ to power AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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