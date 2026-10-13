Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|
13.10.2026 20:00:00
Top 10: Das beste Bluetooth-Headset fürs Büro - Poly vor Jabra & Logitech
Im Büro oder Homeoffice sollen Bluetooth-Headsets die Arbeit durch guten Sound und praktische Funktionen unterstützen. Wir zeigen die zehn besten Exemplare.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse New York in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SMI mittags (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|91,78
|4,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.