Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
25.11.2025 11:01:53
Trump Administration Is Taking Billions in Stakes in Firms Like Intel
The Trump administration is trading billions of dollars of taxpayer money for ownership stakes in companies. The unusual practice shows no sign of slowing.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
