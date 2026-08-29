ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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29.08.2026 14:45:00

TSMC vs. ASML: Which Semiconductor Giant Is the Better Stock Buy?

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and ASML (NASDAQ: ASML) are two vital companies for the world economy, even if they may not be well known. Taiwan Semiconductor, or TSMC as it is also known, is by far the largest chip foundry in the world, and produces logic chips for nearly every major tech company. ASML provides machinery to produce the advanced chips that TSMC and its peers manufacture, and is the only company in the world with this technology, giving it a rare technological monopoly.Both of these companies have seen their stocks skyrocket over the past few years, but with the AI build-out projected to last for several more years, they have more upside ahead.But which of these two stocks makes for the better long-term buy at the moment? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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11.08.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
30.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
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