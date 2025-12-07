TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
07.12.2025 11:12:38
Tui: Reisen wird etwas teurer
HANNOVER (dpa-AFX) - Urlauber müssen für ihre Reisen voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder tiefer in die Tasche greifen. Der Deutschlandchef des größten europäischen Reiseveranstalters TUI, Benjamin Jacobi, erwartet, dass die Preise um ein bis drei Prozent zulegen werden, wie er den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte. Der Manager betonte, der Urlaub werde 2026 nicht sehr viel teurer als 2025.
Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die sogenannte Ticketsteuer für Flugreisen senken, was den Unternehmen eine Steuerentlastung von 350 Millionen Euro bringt. Jacobi versprach für sein Unternehmen: "Wir werden die Ersparnis an die Kunden weitergeben."
Tui rechnet nach Unternehmensangaben mit einer starken Nachfrage. Auch der Branchenzweite Dertour berichtete kürzlich von starken Buchungszahlen für den nächsten Sommer./bf/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
03.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Fraport auf 'Overweight' und Ziel auf 83 Euro (dpa-AFX)
|
02.12.25
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Fraport-Aktie in Grün: "Fraport sichert sich zweite Konzession in Brasilien (Dow Jones)
|
26.11.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Fraport auf 'Outperform' - Ziel 83 Euro (dpa-AFX)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Fraport-Aktie wenig verändert: Sanierungsstart von Terminal 2 in 2028 (Dow Jones)
|
19.11.25
|MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AGmehr Analysen
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|71,70
|-0,21%
|Lufthansa AG
|8,19
|0,24%
|TUI AG
|8,29
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.