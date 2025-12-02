TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Analystenstimme stützt
|
02.12.2025 14:27:00
TUI-Aktie gefragt: Kurszielanhebung durch JPMorgan
• US-Bank JPMorgan hat das Kursziel angehoben und die Einstufung beibehalten
• Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 10,37 Euro, der Konsens liegt bei "Moderate Buy"
JPMorgan sieht Potenzial bei Margen und Schuldenabbau
Die TUI-Aktie begeht den Handel am Dienstag verhalten positiv und notiert via XETRA zeitweise 0,37 Prozent im Plus bei 8,23 Euro. Dieser leichte Auftrieb folgt auf eine aktuelle Analyse der US-Bank JPMorgan.
Analystin Estelle Weingrod hob in ihrem Ausblick für die europäische Freizeitbranche 2026 das Kursziel für TUI von 13,00 Euro auf 13,50 Euro an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Die Analystin begründet ihre optimistische Sichtweise bei TUI mit dem Margenpotenzial des Reisekonzerns sowie dem Schuldenabbau. TUI zählt damit zu den Unternehmen, die laut Weingrod in der Freizeitbranche überzeugen können.
Aktienentwicklung und Analystenkonsens
Die aktuelle Kursnotierung von TUI liegt deutlich unter dem neuen Kursziel von JPMorgan. Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel basierend auf sieben 12-Monatsratings der letzten drei Monate bei 10,37 Euro. Der Analystenkonsens wird als "Moderate Buy" eingestuft, wobei fünf Kaufempfehlungen und zwei Halteempfehlungen vorliegen.
Die TUI-Aktie hat sich im laufenden Jahr (Year-to-Date) bisher kaum bewegt und liegt noch weit entfernt von ihrem Allzeithoch, das im Jahr 1999 bei über 130 Euro markiert wurde.
Redaktion finanzen.at
