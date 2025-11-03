Lufthansa Aktie

03.11.2025

Lufthansa Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,25 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bleibt laut seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit seinen kaum geänderten Prognosen weiter über dem Marktkonsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,75 € 		Abst. Kursziel*:
22,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,61%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

