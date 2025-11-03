Lufthansa Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,25 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bleibt laut seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit seinen kaum geänderten Prognosen weiter über dem Marktkonsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
