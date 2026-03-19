Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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19.03.2026 07:42:55

Lufthansa Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
7,88 € 		Abst. Kursziel*:
-4,80%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
7,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,11%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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