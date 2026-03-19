Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
7,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,80%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
7,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,11%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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