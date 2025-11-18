Lufthansa Aktie
|7,53EUR
|-0,01EUR
|-0,19%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,30 Euro auf "Underweight" belassen. Das Buchungsumfeld habe sich zuletzt gebessert und sei ziemlich solide, schrieb Harry Gowers in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar zu einer Investorenrunde mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Er bleibt aber bei seiner skeptischen Einstufung, weil er das Risiko von Ergebnisenttäuschungen sieht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
7,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-29,71%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
7,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29,63%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,55
|0,08%
