Lufthansa Aktie
|7,98EUR
|-0,03EUR
|-0,42%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der Lufthansa nach einer Anpassung der Schätzungen von 7,50 auf 8,60 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Die geopolitischen Risiken würden größer, doch die strukturelle Erholung des Geschäfts bleibe bei der Fluggesellschaft intakt, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. 2025 habe diese ein solides Ergebnis erzielt. Ein strategischer Fokus bleibe die operative Verbesserung der Kernmarke./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:55 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 11:10 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
7,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
7,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,02
|0,02%
