Lufthansa Aktie
|8,48EUR
|-0,20EUR
|-2,33%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aktien von Lufthansa zwar von 7,70 auf 7,80 Euro angehoben, die Papiere aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Dies gelte auch für die Lufthansa, die zudem Risiken auf den Nordatlantik-Routen ausgesetzt sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7,80 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
8,73 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,67%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
8,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,98%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
13.01.26
|Lufthansa setzt künftig auf Internet über Starlink (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Glatteis: Betrieb auf Airport Wien vorübergehend eingestellt (dpa-AFX)
|
12.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.at)