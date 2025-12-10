Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Bei der Lufthansa sieht Castle dank strikter Kostenkontrolle Margenpotenzial./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
