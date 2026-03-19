NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Krieg im Nahen Osten droht über die Treibstoffpreise zu einer schweren Belastung der Fluggesellschaften zu werden, schrieb Alex Irving am Mittwochabend. Zwar seien die europäischen Airlines kurzfristig abgesichert, diese sogenannten "Hedges" dürften jedoch in den kommenden 18 Monaten auslaufen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.