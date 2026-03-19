Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Krieg im Nahen Osten droht über die Treibstoffpreise zu einer schweren Belastung der Fluggesellschaften zu werden, schrieb Alex Irving am Mittwochabend. Zwar seien die europäischen Airlines kurzfristig abgesichert, diese sogenannten "Hedges" dürften jedoch in den kommenden 18 Monaten auslaufen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,47 €
|
Abst. Kursziel*:
23,09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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