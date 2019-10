Tweet von Elon Musk verrät wie der neue Pick-up-Truck von Tesla aussehen könnte

• Tesla weitet Produktpalette aus• Neue Details zum Design des E-Pick-up-Trucks bekannt• Enthüllung schon im November

Dass Tesla seine Produktpalette weiter ausbauen möchte, ist seit Längerem bekannt. Das nächste Fahrzeug, auf das sich Fans freuen können, wird der Model Y, ein Crossover SUV auf Basis des Model 3, sein. Dieser wird voraussichtlich im Werk in Fremont, Kalifornien, gefertigt, wie Musk in einem Podcast verlautete. Der Beginn der Produktion sei für Ende 2020 veranschlagt. Ebenfalls im kommenden Jahr soll dann auch der Model Tesla Roadster erstmals produziert werden. Hierbei handelt es sich um einen E-Sportwagen, der angeblich mit Raumfahrttechnologie aus Elon Musks Unternehmen SpaceX ausgestattet sein soll.

Der nächste Model, mit dem Tesla sein Produktangebot erweitern könnte, ist der geplante E-Pick-up-Truck. Hierzu sind derzeit jedoch nur wenige Details bekannt. Insbesondere über das Design gibt es kaum Hinweise. Zwar veröffentlichte Musk bei der Model Y-Vorstellung im März dieses Jahres ein Teaserbild des E-Pick-ups, auf dem ist allerdings nur ein kleiner Ausschnitt des Fahrzeugs zu sehen, der sehr wenig über das Äußere des Autos verriet.

Nun gab der Tesla-CEO via Twitter einen weiteren Hinweis zum Design der geplanten Pick-ups bekannt. Auf die Frage eines Followers, was Musk von den Skizzen des E-Trucks, die im Netz kursierten halte, antwortete dieser folgendes: "Der Cybertruck sieht gar nicht aus wie irgendwas, das ich im Internet gesehen habe. Er sieht eher aus wie ein gepanzertes Truppenfahrzeug aus der Zukunft".

What do you think of the Tesla pickup drawings that are going around? Some are really bad