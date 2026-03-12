Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Partnerschaft
|
12.03.2026 21:14:00
Uber bringt Amazon-Robotaxis auf die Straße - Aktien fallen
Der Fahrdienst-Vermittler Uber will sich als Plattform für Robotaxis verschiedener Anbieter etablieren. So kann man sich in Austin, Atlanta und Phoenix auch fahrerlose Wagen der Google-Schwesterfirma Waymo bestellen. Zudem will Uber Elektroautos des Tesla-Rivalen Lucid mit Technologie zum autonomen Fahren vom Start-up Nuro auf die Plattform bringen.
Über die Kooperation werde Zoox auch durch den Zugang zu Daten des Fahrdienst-Vermittlers zur Kundennachfrage und Verkehrsmustern profitieren, sagte Uber-Chef Dara Khosrowshahi den Sender Bloomberg TV. Bisher schickt die Tochterfirma des Online-Händlers Amazon ihre Robotaxis in Las Vegas und San Francisco in eingeschränktem Umfang auf die Straße. Sie befördern zwar Fahrgäste, aber ohne Bezahlung.
Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale müssen erst noch von US-Behörden für den regulären Betrieb zugelassen werden.
Die Amazon-Aktie verlor an der NASDAQ 1,47 Prozent auf 209,53 US-Dollar, für Uber ging es an der NYSE 2,69 Prozent auf 72,96 US-Dollar nach unten.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
