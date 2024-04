UBS AG: Buy für adidas-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal bestätige das qualitativ gute Wachstum der Herzogenauracher, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Dienstag nach endgültigen Zahlen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Die adidas-Aktie musste um 13:34 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 229,00 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 0,87 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 98 811 Stück. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 24,3 Prozent aufwärts. Die kommenden Q1 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

