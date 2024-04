UBS AG: Buy für SAP SE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 191 Euro belassen. Nach einem starken Börsenjahr 2023 für die europäische Branche der Software-Entwickler und Zahlungsdienstleister habe sich diese im ersten Quartal im Schnitt 2024 leicht unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Zu den Gewinnern zählten neben SAP auch Adyen, Nemetschek und Indra. Mit Blick auf den Quartalsbericht von SAP am 22. April sei er unverändert positiv gestimmt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die SAP SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 11:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 177,74 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 191 699 Stück. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte das Papier um 27,4 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 18:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 18:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.