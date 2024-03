UBS AG mit Investmenttipp: Neutral-Note für BMW-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die diesjährigen Ziele des Autobauers seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zielspanne für das operative Ergebnis sei zwar im Rahmen, aber die Free-Cashflow-Prognose enttäusche. Außerdem sei es etwas enttäuschend, dass keine formalen Angaben zur Kapitalverteilungspolitik gemacht wurden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 106,64 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 6,23 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 298 623 BMW-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 5,8 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 07:29 / GMT



