ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 7. Juli

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 7. Juli in Kraft:

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+ NASDAQ-100

Aufnahme

- SpaceX

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July 03, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)