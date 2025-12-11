Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Wachstum
|
11.12.2025 11:15:40
Umsatzwachstum und Rückkäufe: Schneider Electric legt mittelfristige Pläne vor - Aktie steigt
Der französische Konzern kündigte im Zuge seines Kapitalmarkttages an, für den Zeitraum 2026 bis 2030 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 7 und 10 Prozent zu erwarten. Die Umsatzwachstumsprognose wird somit erweitert, da das Unternehmen dieses Wachstum auch für das laufende Jahr anstrebt. Schneider Electric plant zudem mit einer organischen Steigerung der bereinigten Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um insgesamt 250 Basispunkte.
Neben seiner mittelfristigen Prognose gab das Unternehmen auch Pläne für ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro bis 2030 bekannt. Ebenfalls in Planung ist ein Veräußerungsprogramm im Umfang von 1 bis 1,5 Milliarden Euro, das bis 2030 abgeschlossen sein soll.
Die Schneider Electric-Aktie zieht an der EURONEXT Paris zeitweise um 3,36 Prozent an auf 241,35 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 11, 2025 02:57 ET (07:57 GMT)
Von Andrea Figueras
DOW JONES
Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
