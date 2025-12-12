Schneider Electric Aktie
|243,15EUR
|3,30EUR
|1,38%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar die Geschäftsziele bis zum Jahr 2030 sowie die überzeugendere Darstellung der angestrebten Margensteigerung nach den Preisproblemen im Laufe des Jahres./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
275,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
240,60 €
|
Abst. Kursziel*:
14,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
243,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,10%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Schneider Electric S.A.mehr Analysen
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|240,55
|0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital