Schneider Electric Aktie
|243,15EUR
|3,30EUR
|1,38%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Schneider ein anhaltendes Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent pro Jahr bis 2030 anstrebe, dürfte in einen durchschnittlichen jährlichen Ergebnisanstieg (Ebita) von mindestens 10 Prozent münden, schrieb Mark Fielding in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
240,60 €
|
Abst. Kursziel*:
12,22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
243,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,04%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
