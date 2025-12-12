Schneider Electric Aktie

243,15EUR 3,30EUR 1,38%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

12.12.2025 07:32:09

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Schneider ein anhaltendes Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent pro Jahr bis 2030 anstrebe, dürfte in einen durchschnittlichen jährlichen Ergebnisanstieg (Ebita) von mindestens 10 Prozent münden, schrieb Mark Fielding in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
240,60 € 		Abst. Kursziel*:
12,22%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
243,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,04%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:49 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:32 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
