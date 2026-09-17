Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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17.09.2026 08:30:40
Uncontrolled AI could lead to 'silicon species' rivalling humans, warns Microsoft
Mustafa Suleyman says he believes the AI giant is in effect teaching Claude it "may be conscious".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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