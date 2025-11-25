UNIQA Insurance Aktie
|14,58EUR
|0,34EUR
|2,39%
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
UNIQA Insurance kaufen
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen UNIQA von 16,10 auf 17,0 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig bestätigte der zuständige Experte Michael Huttner sein Anlagevotum "Buy" für die Titel des Versicherungskonzerns.
Die UNIQA hat zum Wochenauftakt ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2028 angehoben auf Basis der Prämien und Erträge. Die Berenberg Bank bewertet die neuen Ziele als attraktiv.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,31 Euro für 2025, sowie 1,42 bzw. 1,52 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,70 Euro für 2025, sowie 0,76 bzw. 0,82 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Dienstag im Frühhandel notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,12 Prozent bei 14,40 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/ger
ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com
AFA0010 2025-11-25/09:29
|Zusammenfassung: UNIQA Insurance AG kaufen
|
Unternehmen:
UNIQA Insurance AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
14,28 €
|
Abst. Kursziel*:
19,05%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
14,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,65%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.11.25
|EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, buy (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, Kauf (EQS Group)
|
24.11.25
|Börse Wien: Das macht der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)