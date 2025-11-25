Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen UNIQA von 16,10 auf 17,0 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig bestätigte der zuständige Experte Michael Huttner sein Anlagevotum "Buy" für die Titel des Versicherungskonzerns.

Die UNIQA hat zum Wochenauftakt ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2028 angehoben auf Basis der Prämien und Erträge. Die Berenberg Bank bewertet die neuen Ziele als attraktiv.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,31 Euro für 2025, sowie 1,42 bzw. 1,52 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,70 Euro für 2025, sowie 0,76 bzw. 0,82 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Dienstag im Frühhandel notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,12 Prozent bei 14,40 Euro.

