AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
14.11.2025 13:16:38
Verbraucherzentralen kritisieren 'Geschenk an Flugbranche'
BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen kritisieren einseitige Erleichterungen für Unternehmen durch die Wirtschaftsbeschlüsse der schwarz-roten Koalition. Die Chefin des Bundesverbands (vzbv), Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Industrie profitiert, Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Nachsehen." Nachdem mit der Stromsteuersenkung für alle schon ein zentrales Versprechen ausgeblieben sei, zeige sich nun dasselbe Bild. Die Regierung scheine die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr im Blick zu haben.
"Die geplante Senkung der Ticketsteuer ist vor allem ein Geschenk an die Flugbranche, sie wird für Reisende kaum Entlastung bringen", sagte Pop. Sie wies darauf hin, dass viele Menschen gar nicht fliegen. "Dagegen werden dem Bundeshaushalt Mittel für die dringend benötigte Mobilitätswende entzogen."
Die Verbraucherzentralen wiesen darauf hin, dass knapp 89 Prozent der Flüge innerhalb Europas stattfinden. Hier entspräche eine Steuerentlastung maximal 7,73 Euro pro Ticket. Ob dieser Betrag im Ticketpreis enthalten sei oder nicht, sei für Reisewillige nicht entscheidend. Es werde damit auch gar nicht darauf ankommen, ob Airlines die Senkung an die Passagiere weitergeben, auch wenn der Verbraucherzentrale Bundesverband dies begrüßen würde.
Die Koalitionsspitzen hatten sich unter anderem darauf verständigt, die nach Reiseentfernung gestaffelte Ticketsteuer für Starts von deutschen Flughäfen zum 1. Juli 2026 auf das Niveau von vor einer Erhöhung von 2024 zu senken./sam/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France-KLMmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
06.11.25
|Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Lufthansa, Air France-KLM und IAG profitieren von Analystenlob (dpa-AFX)
|
31.07.25
|Air France-KLM-Aktie höher: Starker Gewinnsprung bei Air France-KLM durch höhere Business-Preise (dpa-AFX)
|
30.07.25
|Ausblick: AIR France-KLM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|9,62
|-3,95%
|easyJet plc
|5,31
|-2,75%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,38
|-3,25%
|Lufthansa AG
|7,84
|-0,23%
|Ryanair
|26,27
|-4,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.