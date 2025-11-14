AIR France-KLM Aktie

AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 13:16:38

Verbraucherzentralen kritisieren 'Geschenk an Flugbranche'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen kritisieren einseitige Erleichterungen für Unternehmen durch die Wirtschaftsbeschlüsse der schwarz-roten Koalition. Die Chefin des Bundesverbands (vzbv), Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Industrie profitiert, Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Nachsehen." Nachdem mit der Stromsteuersenkung für alle schon ein zentrales Versprechen ausgeblieben sei, zeige sich nun dasselbe Bild. Die Regierung scheine die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr im Blick zu haben.

"Die geplante Senkung der Ticketsteuer ist vor allem ein Geschenk an die Flugbranche, sie wird für Reisende kaum Entlastung bringen", sagte Pop. Sie wies darauf hin, dass viele Menschen gar nicht fliegen. "Dagegen werden dem Bundeshaushalt Mittel für die dringend benötigte Mobilitätswende entzogen."

Die Verbraucherzentralen wiesen darauf hin, dass knapp 89 Prozent der Flüge innerhalb Europas stattfinden. Hier entspräche eine Steuerentlastung maximal 7,73 Euro pro Ticket. Ob dieser Betrag im Ticketpreis enthalten sei oder nicht, sei für Reisewillige nicht entscheidend. Es werde damit auch gar nicht darauf ankommen, ob Airlines die Senkung an die Passagiere weitergeben, auch wenn der Verbraucherzentrale Bundesverband dies begrüßen würde.

Die Koalitionsspitzen hatten sich unter anderem darauf verständigt, die nach Reiseentfernung gestaffelte Ticketsteuer für Starts von deutschen Flughäfen zum 1. Juli 2026 auf das Niveau von vor einer Erhöhung von 2024 zu senken./sam/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AIR France-KLMmehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen

12.11.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.11.25 Lufthansa Buy UBS AG
31.10.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 9,62 -3,95% AIR France-KLM
easyJet plc 5,31 -2,75% easyJet plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,38 -3,25% International Consolidated Airlines S.A.
Lufthansa AG 7,84 -0,23% Lufthansa AG
Ryanair 26,27 -4,02% Ryanair

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen