FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Jaime Rowbotham attestierte der Fluggesellschaft in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar "ein durchwachsenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld"./tih/ag



