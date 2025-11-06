AIR France-KLM Aktie

11,64EUR -0,08EUR -0,64%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

06.11.2025 12:24:57

AIR France-KLM Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14,25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien schwächer als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstagmorgen. Er rechnet mit Druck auf die Aktien./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,25 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10,18 € 		Abst. Kursziel*:
39,98%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,42%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

