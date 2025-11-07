AIR France-KLM Aktie

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

07.11.2025 07:09:17

AIR France-KLM Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Harry Gowers lobte am Donnerstagabend in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts die Kostenkontrolle der Franzosen. Es sei jedoch offen, ob die besseren Oktober-Preise bis zum Jahresende halten./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10,11 € 		Abst. Kursziel*:
-20,91%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,04%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

