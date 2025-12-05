Verbund-Aktie: Analysten der Baader Bank bleiben bei "Reduce"-Empfehlung

Die Analysten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum "Reduce" für die Aktien vom Verbund in Reaktion auf die angekündigte Sonderdividende für 2025 bestätigt.

Das 6-Monats-Kursziel wurde vom zuständigen Experten Pierre-Alexandre Ramondenc auf 70,8 Euro etwas angehoben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 4,39 (bisher: 4,41) Euro für 2025 sowie 3,58 (3,42) Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,35 Euro für 2025 sowie 1,79 Euro für 2026.

Hintergrund der Bewertungsanpassung ist, dass der mehrheitlich staatliche Versorger eine Sonderdividende in Höhe von rund 400 Mio. ausschütten will. Der Vorstand werde der ordentlichen Hauptversammlung im kommenden Jahr vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 zusätzlich zur regulären Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie auszuschütten, teilte der Verbund am Vorabend mit.

Am Donnerstag hatten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 64,60 Euro geschlossen und somit um 1,3 Prozent höher.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto

APA