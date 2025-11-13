Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
13.11.2025 16:56:00
Verbund rechnet bis Ende November mit Details zum Kraftwerks-Ausfall
Anfang November kam es beim Kraftwerk Limberg I bei planmäßigen Schwarzstart-Tests zu einem Schaden beim Netzkuppeltransformator. Der Verbund-Vertragspartner werde innerhalb von zwei Wochen die Demontage und den Abtransport in ein Reparaturwerk veranlassen. Der Transformator ist laut Verbund noch in der Gewährleistung.
Reparaturdauer von bis zu zwei Jahren
Unabhängig davon kam es bei Inbetriebnahmetests des Pumpspeicherkraftwerks Limberg III bei den Rotoren zu Isolationsschäden. Der Vertragspartner hat die Maschine herausgehoben und zerlegt. Das Reparaturkonzept soll bis Monatsende vorliegen. Erst dann werde feststehen, wie lange die Reparatur dauern wird. Erst wenn die Reparaturpläne vorliegen, kann der Schaden beziffert werden.
Die Speicherkraftwerksgruppe Kaprun besteht aus fünf Kraftwerken mit einer Turbinenleistung von 902 MW und einer Pumpleistung von 620 MW. Die Hauptstufe mit einer Turbinenleistung von 260 MW wird in Verbindung mit dem Speicherkraftwerk Klammsee nicht nur zur Spitzenstromerzeugung herangezogen, sondern auch für Systemleistungen wie die Schwarzstartfähigkeit - das Hochfahren eines Kraftwerkes aus einem abgeschaltenem Zustand, unabhängig vom Stromnetz.
Laut einem internen Papier soll der Schaden bei 47 Mio. Euro liegen, berichtete der ORF am Dienstag. Die Reparaturen könnten bis zu zwei Jahre dauern. Der Versorger hat diese Angaben nicht bestätigt.
fel/cri
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
13.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
13.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Wiener Börse-Handel: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|ATX aktuell: ATX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse Wien in Grün: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)