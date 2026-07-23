Verbund- UBS behält "Sell"-Einstufung bei

Die Analysten der UBS haben ihr Anlagevotum "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund im Vorfeld der anstehenden Zahlenvorlage des Versorgers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von Analystin Wanda Serwinowska unverändert beibehalten.

Verbund wird am 30. Juli die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt geben. Die UBS-Experten rechnen mit einem Rückgang des Gewinns, der vor allem auf einen tieferen erzielten Strompreis und niedrige Wasserstände zurückzuführen ist, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 2,91 Euro für 2026, sowie 3,12 bzw. 2,28 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,45 Euro für 2026, sowie 1,56 bzw. 1,14 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am frühen Donnerstagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 59,75 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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ger/spa

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