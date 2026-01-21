Verbund Aktie
|60,75EUR
|0,50EUR
|0,83%
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund neutral
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stromkonzerns Verbund von 70,00 auf 65,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde vom zuständigen Experten Andrew Fisher für die Titel des Energiekonzerns bestätigt.
Die Analysten verweisen auf Unsicherheiten bezüglich der österreichischen Erzeugungssteuer, den Umfang der Anrechenbarkeit von Kompensationszahlungen, Ausfällen von Pumpspeicherkraftwerken und des bereits hohen Bewertungsmultiplikators. Würde man sich an den aktuellen Strompreisen orientieren, müsste das Kursziel bei 55 Euro liegen, heißt es weiter.
Etwas gesenkt wurden von den Berenberg-Analysten auch die Erwartungen für den Gewinn je Aktie (EPS). Erklärt werden die Änderungen mit niedrigere Prognosen in den Segmenten "Neue Erneuerbare Energien" und "Netz". Der EPS für 2025 wird mit 4,32 Euro angegeben, für 2026 mit 3,37 Euro und für 2027 mit 3,82 Euro. Die Dividendenschätzung je Titel (DPS) beläuft sich auf 2,00 Euro für 2025, sowie auf jeweils 1,80 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Mittwoch im Frühhandel notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,17 Prozent auf 60,35 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0025 2026-01-21/09:39
|Zusammenfassung: Verbund AG neutral
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
60,40 €
|
Abst. Kursziel*:
7,62%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
60,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,82%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verbund AG
|
20.01.26
|Börse Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX-Handel aktuell: Anleger lassen ATX zum Start steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
15.01.26
|ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|09:39
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|22.07.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.23
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|60,75
|0,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:39
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:34
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:34
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|09:07
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:02
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:57
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:55
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:48
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:47
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|07:33
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|07:25
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:23
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:29
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:11
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets