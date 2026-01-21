Verbund Aktie

60,75EUR 0,50EUR 0,83%
Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

21.01.2026 09:39:00

Verbund neutral

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stromkonzerns Verbund von 70,00 auf 65,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde vom zuständigen Experten Andrew Fisher für die Titel des Energiekonzerns bestätigt.

Die Analysten verweisen auf Unsicherheiten bezüglich der österreichischen Erzeugungssteuer, den Umfang der Anrechenbarkeit von Kompensationszahlungen, Ausfällen von Pumpspeicherkraftwerken und des bereits hohen Bewertungsmultiplikators. Würde man sich an den aktuellen Strompreisen orientieren, müsste das Kursziel bei 55 Euro liegen, heißt es weiter.

Etwas gesenkt wurden von den Berenberg-Analysten auch die Erwartungen für den Gewinn je Aktie (EPS). Erklärt werden die Änderungen mit niedrigere Prognosen in den Segmenten "Neue Erneuerbare Energien" und "Netz". Der EPS für 2025 wird mit 4,32 Euro angegeben, für 2026 mit 3,37 Euro und für 2027 mit 3,82 Euro. Die Dividendenschätzung je Titel (DPS) beläuft sich auf 2,00 Euro für 2025, sowie auf jeweils 1,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,17 Prozent auf 60,35 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0025 2026-01-21/09:39

Zusammenfassung: Verbund AG neutral
Unternehmen:
Verbund AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
60,40 € 		Abst. Kursziel*:
7,62%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
60,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,82%
Analyst Name::
Andrew Fisher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

