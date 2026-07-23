Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Einstufung "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund unverändert beibehalten. Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von Analyst Olly Jeffery vor der anstehenden Zahlenvorlage des Versorgers nicht verändert.

Der Verbund wird am 30. Juli die Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlichen. Da bisher keine Gewinnwarnung vorliegt, gehen die Deutsche-Bank-Experten davon aus, dass das Unternehmen seine Annahmen zur österreichischen Gewinnabgabe und/oder zum Sozialtarif im Rahmen der Gesamtjahresprognose anpassen wird. Dies sowie die Wasserkraftbedingungen im ersten Quartal werden zentrale Themen der Telefonkonferenz sein, hieß es weiter.

Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 60,05 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

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