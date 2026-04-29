Verdi ruft zu Warnstreik bei der Telekom auf

MAINZ (dpa-AFX) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in den laufenden Tarifverhandlungen Telekom-Beschäftigte (Deutsche Telekom) in Rheinland-Pfalz und im Saarland für diesen Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind die Standorte der Telekom in Mainz, Koblenz, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen sowie Trier und Saarbrücken, teilte die Gewerkschaft mit. Die zweite Tarifverhandlungsrunde am Montag sei ohne ein Angebot der Arbeitgeber beendet worden. Die nächste Runde sei für den 11. und 12. Mai geplant.

"Aufgrund der Arbeitsniederlegung kann es zu schlechterer Erreichbarkeit, Verzögerungen im technischen Kundenservice und im Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen", teilte Verdi mit. Die Notleitungen seien sichergestellt.

Verdi fordert den Angaben zufolge 6,6 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem solle es einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr geben. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 120 Euro steigen, zudem soll es auch hier einen Bonus in Höhe von 240 Euro im Jahr geben./opi/DP/he