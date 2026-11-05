Deutsche Telekom Aktie
|26,30EUR
|-0,35EUR
|-1,31%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dritte Quartal sei ex US-Geschäft erfreulich verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ex USA liege der freie Barmittelzufluss (FCF) nun über dem Jahresziel. Er lobte vor allem die starken Leistungskennzahlen für den Heimatmarkt Deutschland und für Europa./ck/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,15 €
|
Abst. Kursziel*:
52,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,09%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
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|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Telekom Overweight
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|Deutsche Telekom Buy
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|Deutsche Telekom Overweight
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,27
|-1,43%
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|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
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|Lufthansa Underweight
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