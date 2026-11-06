Deutsche Telekom Aktie
|25,74EUR
|-0,37EUR
|-1,42%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Tochter T-Mobile US außen vor gelassen, sei das dritte Quartal solide gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Er ist zuversichtlich für das Wachstum des deutschen Marktes, doch das US-Geschäft werfe weiter Fragen auf./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,77 €
|
Abst. Kursziel*:
36,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,36%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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|05.11.26
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|DZ BANK
|05.11.26
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|Bernstein Research
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|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|29.10.26
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|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|25,78
|-1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:11
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:51
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10:39
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|10:39
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:38
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:35
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:16
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|10:00
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:27
|Novo Nordisk Underperform
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|09:26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|Alphabet A Market-Perform
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