Deutsche Telekom Aktie

25,74EUR -0,37EUR -1,42%
Deutsche Telekom ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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06.11.2026 11:53:57

Deutsche Telekom Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Tochter T-Mobile US außen vor gelassen, sei das dritte Quartal solide gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Er ist zuversichtlich für das Wachstum des deutschen Marktes, doch das US-Geschäft werfe weiter Fragen auf./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,77 € 		Abst. Kursziel*:
36,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,36%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 25,78 -1,26% Deutsche Telekom AG

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