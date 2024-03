Verluste in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,21 Prozent leichter bei 4 393,04 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,146 Prozent schwächer bei 4 395,94 Punkten, nach 4 402,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 382,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 405,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,262 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 288,88 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 078,15 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 3 834,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,35 Prozent auf 39,89 EUR), Reckitt Benckiser (+ 2,30 Prozent auf 43,99 GBP), Unilever (+ 2,07 Prozent auf 39,88 GBP), Sanofi (+ 1,70 Prozent auf 88,81 EUR) und HSBC (+ 1,37 Prozent auf 6,27 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,78 Prozent auf 827,95 EUR), Richemont (-1,92 Prozent auf 135,20 CHF), UniCredit (-1,69 Prozent auf 33,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,28 Prozent auf 438,10 EUR) und Rio Tinto (-0,85 Prozent auf 50,05 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 835 180 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 539,183 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,10 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

