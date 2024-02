Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

In Frankfurt ist am fünften Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 16 932,23 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,722 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,057 Prozent auf 16 973,58 Punkte an der Kurstafel, nach 16 963,83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 16 993,12 Punkte, das Tagestief hingegen 16 929,45 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,037 Prozent. Vor einem Monat, am 09.01.2024, lag der DAX noch bei 16 688,36 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.11.2023, den Stand von 15 352,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, wies der DAX einen Stand von 15 523,42 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,971 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 17 049,52 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 337,60 EUR), Commerzbank (+ 1,36 Prozent auf 10,42 EUR), Daimler Truck (+ 0,96 Prozent auf 34,53 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,89 Prozent auf 46,32 EUR) und Covestro (+ 0,77 Prozent auf 48,32 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens (-2,82 Prozent auf 165,00 EUR), Brenntag SE (-2,15 Prozent auf 79,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,87 Prozent auf 26,20 EUR), Beiersdorf (-1,57 Prozent auf 137,90 EUR) und RWE (-1,21 Prozent auf 32,55 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4 774 997 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 196,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,71 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at