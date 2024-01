Verluste in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Letztendlich gab der MDAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent auf 26 069,95 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 249,046 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,240 Prozent auf 26 310,77 Punkte an der Kurstafel, nach 26 247,69 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26 069,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 492,42 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,089 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 11.12.2023, bei 26 622,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.10.2023, lag der MDAX bei 25 461,76 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.01.2023, den Wert von 27 777,54 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell RATIONAL (+ 6,69 Prozent auf 709,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,52 Prozent auf 103,60 EUR), HENSOLDT (+ 1,34 Prozent auf 25,68 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,32 Prozent auf 40,04 EUR) und Nordex (+ 0,80 Prozent auf 10,14 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-4,40 Prozent auf 2,17 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,25 Prozent auf 125,05 EUR), EVOTEC SE (-3,63 Prozent auf 16,85 EUR), HelloFresh (-3,19 Prozent auf 13,03 EUR) und Fraport (-2,92 Prozent auf 53,86 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 817 777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 16,914 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Im Index weist die RTL-Aktie mit 10,03 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

