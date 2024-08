Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Freitag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 2,23 Prozent schwächer bei 24 443,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 248,879 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,982 Prozent schwächer bei 24 756,19 Punkten, nach 25 001,78 Punkten am Vortag.

Bei 24 404,71 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 757,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,99 Prozent nach unten. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 25 125,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 252,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, stand der MDAX noch bei 28 044,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,92 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 414,44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell LEG Immobilien (+ 2,07 Prozent auf 84,96 EUR), Fraport (+ 1,01 Prozent auf 45,96 EUR), TAG Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 14,34 EUR), thyssenkrupp (+ 0,67 Prozent auf 3,43 EUR) und Aroundtown SA (+ 0,28 Prozent auf 1,98 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen HelloFresh (-7,84 Prozent auf 5,20 EUR), Delivery Hero (-7,45 Prozent auf 19,38 EUR), KION GROUP (-6,07 Prozent auf 32,18 EUR), EVOTEC SE (-5,54 Prozent auf 8,01 EUR) und Jungheinrich (-5,09 Prozent auf 26,84 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 692 759 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 18,141 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die TRATON-Aktie hat mit 5,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

