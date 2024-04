Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Der MDAX gab am Freitagabend nach.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,44 Prozent tiefer bei 26 586,63 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 250,674 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,061 Prozent höher bei 26 719,41 Punkten, nach 26 703,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 27 083,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 537,16 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,20 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 26 408,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, stand der MDAX noch bei 26 296,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 340,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 0,938 Prozent ein. Bei 27 286,23 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 5,54 Prozent auf 1,88 EUR), Siltronic (+ 3,95 Prozent auf 84,30 EUR), EVOTEC SE (+ 3,53 Prozent auf 13,77 EUR), Aurubis (+ 2,53 Prozent auf 74,85 EUR) und K+S (+ 2,14 Prozent auf 14,05 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen PUMA SE (-5,05 Prozent auf 40,39 EUR), HUGO BOSS (-3,28 Prozent auf 50,76 EUR), CTS Eventim (-2,50 Prozent auf 82,00 EUR), TeamViewer (-2,40 Prozent auf 13,03 EUR) und AIXTRON SE (-2,32 Prozent auf 21,94 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 910 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,037 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,85 zu Buche schlagen. Mit 15,60 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at