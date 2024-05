Verluste in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsende

Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,69 Prozent schwächer bei 14 893,77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 123,115 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,139 Prozent auf 15 128,46 Punkte an der Kurstafel, nach 15 149,50 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 161,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 14 893,62 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,90 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.04.2024, wies der SDAX 14 464,08 Punkte auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 13 772,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 327,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,76 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit IONOS (+ 2,07 Prozent auf 24,70 EUR), Vitesco Technologies (+ 1,51 Prozent auf 67,20 EUR), RENK (+ 0,24 Prozent auf 26,57 EUR), Pfeiffer Vacuum (+ 0,13 Prozent auf 158,60 EUR) und Vossloh (+ 0,11 Prozent auf 46,85 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-6,92 Prozent auf 304,20 EUR), SCHOTT Pharma (-5,56 Prozent auf 28,54 EUR), PATRIZIA SE (-4,34 Prozent auf 8,15 EUR), Grand City Properties (-4,10 Prozent auf 10,98 EUR) und Ceconomy St (-3,56 Prozent auf 3,04 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 769 442 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 16,475 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

