Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 3 322,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 534,337 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,088 Prozent auf 3 321,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 324,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 319,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 324,40 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 3 333,28 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2024, den Wert von 3 439,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, notierte der TecDAX bei 3 082,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,075 Prozent abwärts. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 1,45 Prozent auf 6,28 EUR), Energiekontor (+ 0,70 Prozent auf 57,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,65 Prozent auf 77,90 EUR), freenet (+ 0,39 Prozent auf 25,66 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,39 Prozent auf 15,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-0,95 Prozent auf 52,40 EUR), PNE (-0,47 Prozent auf 12,62 EUR), SAP SE (-0,46 Prozent auf 193,30 EUR), Sartorius vz (-0,45 Prozent auf 240,80 EUR) und JENOPTIK (-0,43 Prozent auf 27,74 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 185 283 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,04 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

