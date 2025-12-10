Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Analystenstimme
|
10.12.2025 13:19:39
Exane-BNP-Empfehlung beflügelt Sartorius-Aktie
Die Papiere von Sartorius legen via XETRA zeitweise nach einer viertägigen Konsolidierung um 2,17 Prozent auf 197,60 Euro zu. Zuvor hatte Analyst Odysseas Manesiotis bei einem auf 296 Euro angehobenen Kursziel die Anteilsscheine des Medizintechnik- und Pharmazulieferers von "Neutral" auf "Outperform" angehoben.
Nachdem sich der Kurs dank der Aussicht auf eine Belebung der nach der Corona-Krise mauen Geschäfte vom August-Tief bis jüngst um fast die Hälfte erholt hatte, wartet nun über 260,80 Euro ein Hoch seit Anfang Februar.
/mis/stk
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)