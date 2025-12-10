Sartorius vz. Aktie

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

Analystenstimme 10.12.2025 13:19:39

Exane-BNP-Empfehlung beflügelt Sartorius-Aktie

Eine Empfehlung durch Exane BNP Paribas hat der Erholung der im MDAX notierten Vorzugsaktien von Sartorius am Mittwoch frischen Schwung verliehen.

Die Papiere von Sartorius legen via XETRA zeitweise nach einer viertägigen Konsolidierung um 2,17 Prozent auf 197,60 Euro zu. Zuvor hatte Analyst Odysseas Manesiotis bei einem auf 296 Euro angehobenen Kursziel die Anteilsscheine des Medizintechnik- und Pharmazulieferers von "Neutral" auf "Outperform" angehoben.

Nachdem sich der Kurs dank der Aussicht auf eine Belebung der nach der Corona-Krise mauen Geschäfte vom August-Tief bis jüngst um fast die Hälfte erholt hatte, wartet nun über 260,80 Euro ein Hoch seit Anfang Februar.

/mis/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

