Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
16.12.2025 08:06:00
Retouren bei Zalando, Amazon und Co.: Die Retouren-Republik
Die Deutschen sind Europameister im Zurückschicken von Bestellungen. Das sorgt für eine Paketflut rund um die Feiertage. Die Onlinehändler versprechen Besserung, dabei sind Retouren längst Teil ihres Geschäftsmodells.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
08:06
|Retouren bei Zalando, Amazon und Co.: Die Retouren-Republik (Spiegel Online)
|
15.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
15.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
15.12.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen DAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
15.12.25