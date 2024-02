Verluste in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der CAC 40 notiert am vierten Tag der Woche im Minus.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 7 608,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,393 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,870 Prozent auf 7 590,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7 656,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 581,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 619,27 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,453 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 7 543,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 6 932,63 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 01.02.2023, mit 7 077,11 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 1,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 702,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern markiert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 28 809 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 390,033 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at