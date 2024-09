Verluste in Zürich: SMI gibt zum Handelsende nach

Der SMI sank im SIX-Handel letztendlich um 1,02 Prozent auf 11 908,24 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,446 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,441 Prozent auf 11 978,33 Punkte an der Kurstafel, nach 12 031,34 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 088,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 11 908,24 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 4,13 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 510,46 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 241,25 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 06.09.2023, einen Wert von 10 924,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,61 Prozent. Bei 12 483,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 0,98 Prozent auf 4 409,00 CHF), Lonza (+ 0,52 Prozent auf 536,20 CHF), Swiss Life (-0,23 Prozent auf 692,40 CHF), Swisscom (-0,27 Prozent auf 548,50 CHF) und Novartis (-0,31 Prozent auf 98,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-2,64 Prozent auf 119,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,48 Prozent auf 45,17 CHF), UBS (-2,33 Prozent auf 24,28 CHF), Swiss Re (-2,14 Prozent auf 114,45 CHF) und Logitech (-1,68 Prozent auf 71,30 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 6 993 286 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,155 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at