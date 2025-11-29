Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.11.2025 14:12:47

Verspätungen möglich: 6000 Airbus-Flugzeuge brauchen Not-Updates - Chaos bleibt aus

Nach einem Zwischenfall an Bord eines Airbus der A320-Reihe ergreift der Flugzeugbauer Maßnahmen: Die Airlines sollen kurzfristig ein Software-Update durchführen. Tausende Maschinen sind betroffen - doch ein schnelles Handeln der Fluggesellschaften verhindert Chaos im Luftverkehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten