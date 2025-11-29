Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.11.2025 14:12:47
Verspätungen möglich: 6000 Airbus-Flugzeuge brauchen Not-Updates - Chaos bleibt aus
Nach einem Zwischenfall an Bord eines Airbus der A320-Reihe ergreift der Flugzeugbauer Maßnahmen: Die Airlines sollen kurzfristig ein Software-Update durchführen. Tausende Maschinen sind betroffen - doch ein schnelles Handeln der Fluggesellschaften verhindert Chaos im Luftverkehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
