WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

Prämieneinnahmen im Blick 04.12.2025 17:50:00

VIG-Aktie profitiert: VIG setzt sich bis 2028 ambitionierte Wachstumsziele

VIG-Aktie profitiert: VIG setzt sich bis 2028 ambitionierte Wachstumsziele

Die Vienna Insurance Group (VIG) peilt in den kommenden Jahren ein kräftiges Wachstum an und hat sich dafür ehrgeizige Ziele gesetzt.

Die Prämieneinnahmen sollen bis 2028 auf mindestens 20 Mrd. Euro wachsen (plus 23 Prozent zum Ausblick für 2025), das Vorsteuerergebnis soll 2028 mindestens 1,5 Mrd. Euro betragen, um 30 Prozent mehr als für heuer erwartet wird. Mit der neuen Strategie "evolve28" will der Konzern die Marktführerschaft in Zentral- und Osteuropa ausbauen.

Nach Möglichkeit soll in den kommenden Jahren auch eine höhere Dividende erwirtschaftet werden, hieß es in einer Aussendung des Versicherers am Donnerstag. Gleichzeitig sei die laufende Übernahme der Nürnberger Versicherung in den angehobenen Meilensteinen noch nicht berücksichtigt. "Unsere Planung zeichnet ein sehr klares Bild des Wachstumskurses, den wir über die nächsten drei Jahre forcieren werden und wird nach Vorliegen der regulatorischen Genehmigungen der Nürnberger-Übernahme noch entsprechend erhöht. Wir treiben den Ausbau unserer Marktführerschaft voran, planen, unsere Prämien und Erträge deutlich zu steigern und halten dabei unser Prinzip des lokalen Unternehmertums hoch", wurde Vorstandsvorsitzender Hartwig Löger zitiert.

Die Übernahme der Nürnberger Versicherung ist mit bis zu 1,38 Mrd. Euro der größte Zukauf der Firmengeschichte. Ende November hatte sich die Vienna Insurance bereits rund 98 Prozent der Aktien gesichert, die finale Abwicklung steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben.

Die VIG-Aktie gewann in Wien letztlich 5,79 Prozent auf 51,10 Euro.

APA

