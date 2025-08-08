Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Prüfung
|
08.08.2025 11:02:00
VIG erwägt Kauf einer Mehrheit an Nürnberger Beteiligungs AG - Aktie fällt
Man habe die "Durchführung einer exklusiven Due Diligence Prüfung zum möglichen Erwerb einer kontrollierenden Mehrheit von mehr als 50 Prozent" vereinbart, teilte die Vienna Insurance am Freitag mit. Einzelheiten zu einer möglichen Transaktion und ob eine solche überhaupt zustande kommt, sind laut den Deutschen noch offen.
"Die Nürnberger könnte als deutscher Erstversicherer zur weiteren Diversifikation unseres Portfolios beitragen", sagte VIG-Chef Hartwig Löger am Freitag. Im Mai hatte die deutsche Nürnberger Beteiligungs AG angekündigt, Gespräche mit mehreren Versicherungsunternehmen zum Verkauf eines Mehrheitsanteils aufzunehmen. Nun wolle man die Gespräche mit der VIG vertiefen. "Maßgeblich dafür waren insbesondere die strategischen Optionen, die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger", hieß es in der Aussendung der Nürnberger am Freitag.
Die VIG-Aktie zeigt sich im Wiener Handel zeitweise 2,82 Prozent tiefer bei 46,50 Euro.
bel/cgh
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Vienna Insurance Group,Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurancemehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Wien: ATX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
08:48
|EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: VIG considers the acquisition of a majority stake in NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (EQS Group)
|
08:48
|EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: VIG prüft Erwerb einer Mehrheit an NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (EQS Group)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Wien: ATX mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
06.08.25